Россия обвинила Латвию в дискриминации русскоязычных за реформу образования

МИД России заявил, что переход школ национальных меньшинств Латвии на обучение на государственном языке «осложняет двусторонние отношения» и является продолжением дискриминационной политики «принудительной ассимиляции русскоязычных».

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как известно, Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

В МИД РФ заявили, что «массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институции (...) игнорируются».

«Такие одиозные шаги, которые осуществляются под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не «во благо», и даже более того, «по просьбе самих учащихся и их родителей», на практике не имеют ничего общего с интересами нацменьшинств, проживающих в стране, а наоборот – являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения», – говорится в заявлении.

«В очередной раз под предлогом «интеграции» и «укрепления позиции государственного языка» отвергнуты законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики», – заявили российские дипломаты.

В МИД РФ добавили, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов, пишет Европейская правда.

«Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», – заявили в российском министерстве.

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