Порошенко инициирует изменения в Конституцию о евроатлантических стремлениях Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Об этом Петр Порошенко заявил в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области, пишет Европейская правда.

«Членство в Альянсе – это наша стратегическая цель. В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – это членство в Европейском Союзе и членство в североатлантическом альянсе», – заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят стремление Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Порошенко после получения Украиной статуса «страны-аспиранта» в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу попросил предоставить Украине План действий относительно членства в альянсе (ПДЧ).

В штаб-квартире НАТО говорят, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.