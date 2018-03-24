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суббота, 24 марта, 2018, 19:20 Политика
Порошенко: Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины.

«Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем большая активность врага в тылу. Агрессор упорно пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев», – заявил Петр Порошенко во время мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

Президент подчеркнул, что силы, которые финансирует Россия, готовили в Украине государственный переворот в интересах РФ, используя так называемую теорию управляемого хаоса», пишет Интерфакс-Украина.

 
РоссияКиевПетр Порошенковойна
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2018-03-24 20:55 :01