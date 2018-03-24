Порошенко: Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины.
«Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем большая активность врага в тылу. Агрессор упорно пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев», – заявил Петр Порошенко во время мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.
Президент подчеркнул, что силы, которые финансирует Россия, готовили в Украине государственный переворот в интересах РФ, используя так называемую теорию управляемого хаоса», пишет Интерфакс-Украина.