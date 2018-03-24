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суббота, 24 марта, 2018, 9:42 Политика
Подписанный Трампом бюджет США предусматривает новые санкции против России

Закон о бюджетном финансировании, подписанный в пятницу, 23 марта, президентом США Дональдом Трампом, содержит ряд новых ограничений в отношении России, а также увеличивает Фонд противодействия российскому влиянию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американское издание The Daily Beast.

«В массивном законе о бюджетных расходах на сумму $1,3 трлн, который Конгресс согласовал на этой неделе, предусмотрены новые суровые наказания против России, что, как утверждают законодатели и помощники, является месседжем президенту Дональду Трампу, чтобы он пересмотрел свою мягкую позицию в отношении Москвы», – отмечает издание.

Закон, который Трамп долго ждал на подпись,  «включает ограничения, которые запрещают многим правительственным учреждениям иметь финансовые или другие отношения с Кремлем и его сторонниками». В частности, как уточняется в публикации, федеральным агентствам США запрещается заключать новые контракты или договоренности с представителями РФ. Кроме того, документ предусматривает увеличение Фонда противодействия российскому влиянию на 150% по сравнению с прошлым финансовым годом – до $205 млн.

Члены Конгресса как от Республиканской, так и Демократической партий рассматривают эти положения в качестве возможности закрепить новые ограничения против режима Владимира Путина. Зато, остается загадкой, кто именно из законодателей внес эти изменения в закон, который насчитывает 2232 страницы.

Многие члены Конгресса, а также источники на Капитолийском холме, которые представляют обе партии, заявили, что новые финансовые барьеры для России является «одновременно надежными и существенными, и были разработаны с учетом того, что Россия продолжает агрессию в странах Восточной Европы и Ближнего Востока». Кроме того, в Конгрессе приняли во внимание сообщения разведки, что Кремль пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в этом году.

 
бюджет СШАсанкции против России
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2018-03-24 10:42 :42