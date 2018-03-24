Почти 100 тысяч должников алиментов имеют запрет на выезд за границу, – Петренко

Злостных неплательщиков алиментов в Украине – более 600 тысяч. Это означает, что дети более 600 семей не получают денег. Сейчас почти 100 тысяч должников имеют запрет на выезд за границу, запрет на управление транспортными средствами – около 90 тысяч, запрет на пользование оружием и на охоту – более 80 тысяч.

О таком заявил в эфире одного из телеканалов министр юстиции Украины Павел Петренко.

Глава Минюста добавил: «Мы ввели общественно полезные работы. Это для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. В Киеве вчера впервые Соломенский суд вынес решение и направил такого горе-отца на 150 часов общественно-полезных работ, а по всей Украине мы составили уже более 8 тысяч протоколов. Думаю, первые несколько сотен такого рода должников будут убирать улицы и делать другую полезную работу для общин, а деньги от их работы будут переводить на счет ребенка».

Петренко также обнародовал статистические данные. По информации Минюста, каждое четвертое решение суда касается именно взыскания алиментов. А еще, по словам Петренко, очень много родителей, не веря, что можно взыскать алименты, не пошли в суд и самостоятельно содержат ребенка, не рассчитывая на безответственных отца или мать, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей.

«По приблизительным подсчетам, три миллиона детей живут в неполных семьях и имеют право либо получат алименты. Это огромное количество маленьких украинцев, которые себя не могут защитить», – отметил министр.

Он добавил, что Минюст хочет увеличить минимальный размер алиментов.

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