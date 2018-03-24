Песков называет абсурдом версию о вербовке Савченко спецслужбами РФ

Версия, согласно которой депутат Верховной Рады Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами в тюрьме на территории РФ, являются «чушью».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир 24», передает ТАСС.

«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Это полная чушь. Савченко – это внутреннее дело Украины», – сказал он.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт» в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет».

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Народные депутаты исключили Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Сама Савченко, по информации СМИ, призывает украинцев к восстанию против власти и даже пронесла в Верховную Раду оружие.

22 марта Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. За это решение проголосовал 291 депутат.

23 марта начался суд над Савченко. Впоследствии она объявила голодовку. Вечером 23 марта Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.