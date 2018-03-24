Парубий рассказал, чем Рада займется в апреле-мае

Закон об Антикоррупционном суде Верховная рада Украины должна принять до мая.

Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий в интервью телеканалу «Рада», пишет «Слово и Дело».

«До мая парламент должен принять этот закон. Это было, есть и будет одной из главных прерогатив для работы Верховной Рады Украины, потому что этим законом мы фактически завершаем нашу антикоррупционную реформу, создав и НАБУ и САП, создав открытые доступы к различным фондам и различным ресурсам, введя е-декларирование. Теперь наша ключевая задача, чтобы независимые антикоррупционные органы могли отстаивать свои дела в антикоррупционном суде, к которому будет доверие и общества, и наших международных партнеров», – подчеркнул Парубий.

Также в апреле-мае ВР может рассмотреть вопрос назначения новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Мы решили наиболее острые, ключевые кадровые вопросы, которые стояли на повестке дня сессии. У нас останется ЦИК, но мы еще ожидаем окончания спецпроверки кандидатов, поскольку не все они одновременно подали документы, кое-кто подал их позже. И это следующий кадровый вопрос, стоящий на повестке дня в апреле-мае», – сказал Парубий.

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