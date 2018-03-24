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суббота, 24 марта, 2018, 14:49 Политика
Омбудсмен берет ситуацию с Савченко под личный контроль

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова лично будет осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Омбудсмена.

По ее словам, 22 марта во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Этот факт вчера подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко.

Вместе с тем, следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату. «Учитывая ситуацию, я лично как Уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко», – заверила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

 
Людмила ДенисоваНадежда Савченкозаконодательство
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2018-03-24 17:55 :16