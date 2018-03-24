суббота, 24 марта, 2018, 0:13 События
Оккупированной Луганщине перекрыли подачу воды
На Луганщине из-за аварии на водоводе приостановлено подачу воды на неподконтрольную часть области.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
«Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины», – говорится в сообщении.
По данным министерства, причина приостановки – аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории.
Петровская насосная станция Попаснянского водоканала обеспечивает водой оккупированный Луганск и некоторые окрестные населенные пункты.
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