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суббота, 24 марта, 2018, 9:58 События
ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе более 100 взрывов

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 21 марта по 19:30 22 марта зафиксировала более 100 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 23 марта, – передает УП.

«В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (около 105), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов)», – подчеркнули в ОБСЕ.

«В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (0 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва», – сообщили наблюдатели.

«В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (типа БТР) в Донецке 21 марта и еще один бронетранспортер (неустановленного типа) рядом с н. п. Веселая Гора 22 марта», – подчеркнули в Миссии.

«В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели зенитную установку (ЗУ‑23‑2, 23 мм) и 6 боевых бронированных машин (четыре БМП‑2 и две неустановленного типа) недалеко от Золотого, в частности, одну возле северного края участка разведения (за ее пределами)», – говорится в отчете.

«21 марта за пределами зоны безопасности беспилотный летательный мини‑аппарат СММ зафиксировал 15 БМП и 1 зенитную установку (ЗУ‑23, 23 мм) на сортировочной станции в Рубежном. 22 марта наблюдатели видели 14 боевых бронированных машин вблизи железнодорожной станции в Рубежном», – отметили в ОБСЕ.

 
ОБСЕАТО
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2018-03-24 10:42 :17