Ночью Украина перейдет на летнее время

Сегодня, в ночь с 24 на 25 марта, в Украине снова будут переводить стрелки часов на летнее время. Переход времени осуществится с субботы на воскресенье с 3:00 на 4:00 по киевскому времени. Соответственно, с воскресенья все жители страны будут спать на час меньше.

В Украине переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, на зимнее – в последнее воскресенье октября. Осенью двигают стрелки на час назад, а весной – наоборот.

Практически на всех электронных устройствах перевод времени на час назад/вперед проходит автоматически, без участия владельца устройств. Однако механические часы нужно не забыть перевести, и, если их в доме несколько, проверить, все ли они показывают одинаковое время.

Чтобы успешно приучить свои внутренние часы к изменениям заранее, нужно делать это плавно. За две недели до перехода на летнее время стоит начинать ложиться спать на 10-15 минут раньше, и просыпаться каждое утро раньше. Это поможет организму не потерять час сна мгновенно, а постепенно изменит зимнюю привычку спать дольше, пишут Украинские новости.

Также стоит отказаться от употребления жирной пищи и алкоголя, напитков, содержащих кофеин.

Если не удалось подготовить организм заранее, нужно помочь ему в первые дни после перевода стрелок пережить «стресс». Для этого нужно избегать стрессовых ситуаций на работе, с друзьями и в семье: не конфликтовать ни с кем, чтобы не расшатывать нервы, тем самым лишая себя спокойного сна. Стоит уменьшить физические нагрузки хотя бы на некоторое время, чтобы не перезагружать организм, что может сказаться на самочувствии.

Тем временем, через неделю в Украине прогнозируют +17.

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