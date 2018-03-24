На YouTube обнаружили новый вирус, который собирает конфиденциальную информацию

Вредоносная программа, способна заражать компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows и предназначена для кражи логинов, паролей и другой конфиденциальной информации.

Об этом сообщает разработчик антивирусных программ Др. WEB на своем сайте, пишет Укринформ.

«Обнаружено несколько модификаций, которые детектируются также под именем Trojan.PWS.Stealer.23198. Написана на языке Python», – говорится в сообщении.

Случается иногда распространение Трояна через сервис Яндекс.Диск, ссылки на файлы публиковались в виде комментариев к видеороликам на YouTube. Вредоносная программа распространяется в виде архива RAR SFX архив.

Собранная информация хранится в отдельной папке, потом ее содержимое упаковывается в архив, который вместе с данными о местоположении зараженного устройства отправляется на сервер злоумышленников. Троянец собирает на зараженном устройстве: файлы Cookies разных браузеров; сохраненные логины/пароли из этих браузеров; снимок экрана и файлы с Рабочего стола Windows.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.