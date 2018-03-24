На фразе Порошенко о «фантастических детсадах» свалилась огромная сосулька

Вчера Президент Украины Петр Порошенко произнес речь, открывая детский сад в Ровенской области.

Видео с моментом открытия дошкольного учебного заведения опубликовано на его странице в Facebook, сообщают Украинские Новости.

На фразе Петра Порошенко о «фантастических детских садах» с крыши здания под ноги охраннику упала огромная сосулька.

Этот момент запечатлен на 2 минуте 57 секунде опубликованного видео.

Это вызвало большой интерес у детей, которые тут же начали крутиться, а сам охранник начал внимательно осматривать крышу, опасаясь нового «снаряда», после чего вообще отошел подальше от здания.

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