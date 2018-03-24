Минимум 10 стран ЕС выгонят российских дипломатов

Российские разведчики и дипломаты по всему Европейскому союзу будут изгнаны на следующей неделе в ответ на использование нервно-паралитического газа в Солсбери, что, по словам Президента Франции Эммануэля Макрона, является «нападением на европейский суверенитет».

По меньшей мере, 10 стран-членов ЕС будут вынуждены покинуть российские чиновники, передает «День» со ссылкой на «The Guardian».

Ожидается, что число стран, которые поддержат призыв Великобритании к действию, в ближайшие недели вырастет.

«То, что произошло в Великобритании, явно никогда не было замечено ранее», – заявил Макрон в конце саммита, где лидеры ЕС единодушно согласились с тем, что Москва «с большой вероятностью» несет ответственность за нападение.

«Это агрессия против безопасности и суверенитета союзника, члена Европейского союза, которая требует реакции», – заявил он.

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