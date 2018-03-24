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суббота, 24 марта, 2018, 0:43 Политика
Лутковская: Ни разу ни Савченко, ни Рубан не принимали участия в Минских переговорах

Среди пленных на оккупированных территориях есть украинцы, которые находятся там более трех лет. Их нужно освобождать, и совершенно неважно, как это делается. Главный вопрос – вернуть всех домой.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявила бывший Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

Гостья программы отметила, что в Минской переговорной группе по освобождению украинских пленных не было ни народного депутата Украины Надежды Савченко, ни руководителя Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Валерия Лутковская подчеркнула, что в Минской группе все четко и понятно, и среди ее участников не было ни одного человека, у которого не было бы соответствующих полномочий, поскольку работа происходит под руководством ОБСЕ, МИД.

«В течение 1,5 года я принимала участие в этих переговорах, и ни разу ни Надежда Савченко, ни Владимир Рубан не принимали участия в Минских переговорах. Я слышала о том, что существуют и другие способы освобождения людей. Ни разу не видела, как это работает на самом деле», – отметила Валерия Лутковская.

Бывший Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выразила аль по тому поводу, что обмен происходит достаточно редко и Украина до сих пор не забрала тех, кто находится за решеткой на оккупированных территориях в течение трех лет.

«У нас есть ребята, которые действительно там больше трех лет. Пережили подвалы, пережили пытки в «МГБ», пережили Макеевскую колонию и сейчас находятся в Донецком следственном изоляторе. Понятно, что их надо вытаскивать оттуда», – говорит Валерия Лутковская.

Гостья программы отметила, что ни разу не имела дела с переговорщиками, которые освобождают заложников за деньги, и не знает, о каких суммах идет речь. Валерия Лутковская рассказала, что сначала заложников могли обменять даже за водку.

«Моя личная позиция – совершенно неважно, как это делается. Главный вопрос – вернуть всех домой. Если это могут сделать волонтеры – это прекрасно, потому что я сама получала огромное количество информации относительно прав человека на неподконтрольной территории от волонтеров. Они делают огромную работу, и делают ее качественно. И сейчас сказать, что нет, волонтеры этим не должны заниматься, это должны быть исключительно официальные переговоры, у меня язык не повернется», – подчеркнула Валерия Лутковская.
Валерия ЛутковскаяНадежда СавченкоFACE 2 FACE с Татьяной Даниленко
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2018-03-24 01:19 :06