Китайцы одолжат Укртелекому $10 млн на развитие доступа к Интернету

Китайская компания ZTE открыла Укртелекому долгосрочную линию финансирования, первый этап которого предусматривает поддержку совместных проектов на сумму в размере $10 млн.

Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на пресс-службу украинского оператора стационарной связи.

«Финансирование предназначено для реализации проектов по расширению покрытия оптического доступа к Интернету населенных пунктов, модернизации сети доступа и других элементов инфраструктуры Укртелекома», – говорится в сообщении.

«Отныне сотрудничество будет не только в сфере поставок оборудования для потребителей, но и на уровне важных инфраструктурных решений, необходимых для развития сети Укртелекома», – отметил директор ZTE Urkaine LLC Хуан Минси.

Средства будут в доступе с июня 2018 года и будут использоваться для проектов со сроком окупаемости не более 5 лет.

Корпорация ZTE основана в 1985 году в Китае – занимается производством устройств проводной и беспроводной связи, мобильных и фиксированных терминалов.

Укртелеком – монополист на украинском рынке фиксированной связи, а также крупнейший в стране интернет-провайдер.

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