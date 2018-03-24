Китайцы одолжат Укртелекому $10 млн на развитие доступа к Интернету

Китайская компания ZTE открыла Укртелекому долгосрочную линию финансирования, первый этап которого предусматривает поддержку совместных проектов на сумму в размере $10 млн.
Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на пресс-службу украинского оператора стационарной связи.
«Финансирование предназначено для реализации проектов по расширению покрытия оптического доступа к Интернету населенных пунктов, модернизации сети доступа и других элементов инфраструктуры Укртелекома», – говорится в сообщении.
«Отныне сотрудничество будет не только в сфере поставок оборудования для потребителей, но и на уровне важных инфраструктурных решений, необходимых для развития сети Укртелекома», – отметил директор ZTE Urkaine LLC Хуан Минси.
Средства будут в доступе с июня 2018 года и будут использоваться для проектов со сроком окупаемости не более 5 лет.
Корпорация ZTE основана в 1985 году в Китае – занимается производством устройств проводной и беспроводной связи, мобильных и фиксированных терминалов.
Укртелеком – монополист на украинском рынке фиксированной связи, а также крупнейший в стране интернет-провайдер.