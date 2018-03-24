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суббота, 24 марта, 2018, 10:31 Спорт
«Карпаты» сегодня сыграют товарищеский матч с ФК «Львов»

В связи с поединками сборных украинская Премьер-лига взяла паузу на неделю. Поэтому сегодня, 24 марта, на львовском стадионе «Сокол» «Карпаты» заполнят перерыв в календаре товарищеским матчем против ФК «Львов», который начнется в 14:00.

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Горожане выступают во Второй лиге и на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице. В активе команды Андрея Чиха 7 побед. В шести матчах львовяне уступали, еще четыре раза свели свои игры вничью. Возобновится сезон для ФК «Львов» в первый день апреля, когда галичане будут принимать тернопольскую «Ниву», сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Прошлой осенью команда Андрея Чиха едва не переписала историю Кубка Украины, когда смогла пробиться в четвертьфинал турнира. Поочередно ФК «Львов» прошел четыре стадии, стартовав с первого предварительного этапа. Львовяне победили «Кремень» «Волынь», «Демню» и даже представителя элиты «Сталь», однако в 1/4 финала в экстратайме потерпели поражение от СК «Днепр-1», еще одной второлиговой команды.

Лидером ФК «Львов» является нападающий Сергей Кисленко. Уроженец Харьковщины имеет в своем активе 7 забитых голов и входит в число лучших бомбардиров Второй лиги. Несмотря на информацию в СМИ о возможном переходе Кисленко в клубы высших дивизионов, Сергей пока остается игроком ФК «Львов». Примечательно, что недавно скачок из Второй лиги в УПЛ совершили два футболиста горожан. Если трансфер экс-игрока «Карпат» и национальной сборной Украины Игоря Ощипко в каменскую «Сталь» не выглядел сенсационно, то аренда защитника Глеба Бухала из ФК «Львов» в «Александрию», привлекла внимание.

Во время зимней паузы состав ФК «Львов» пополнили десять новичков, среди которых есть несколько воспитанников «Карпат» (в частности, Иван Дещица, Александр Гринишин, Тарас Завийский и Олег Мозиль). Кроме того, за горожан выступает Алексей Омельченко, который еще летом 2007-го сыграл свой единственный матч за «Карпаты» в Премьер-лиге. В тренерском штабе будущего соперника «зелено-белых» также работают специалисты, которые в свое время играли или тренировали в структуре «Карпат»: Андрей Чих, Владимир Журавчак, Богдан Бандура и Андрей Ханас.

 

 

 
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2018-03-24 10:42 :46