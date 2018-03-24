Гройсман пообещал за месяц поставить точку в ситуации с еврономерами

Кабинет министров может за месяц урегулировать вопросы растаможки авто на еврономерах, если получит на это полномочия от Верховной Рады.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на часе вопросов к правительству в парламенте, - передает Газета.са.

«Если парламент примет решение разрешить правительству урегулировать этот вопрос путем принятия постановлений Кабмина, я это сделаю в течение месяца, и все будет хорошо. Решайте: или на базе комитета, или делегируйте полномочия правительства, и мы это сделаем», – ответил премьер нардепу Татьяне Остриковой.

Она обвинила правительство в самоустранении от вопроса «еврономеров» и подчеркнула необходимость сделать растаможку авто доступной для всех украинцев.

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