Госслужащего Секретариата Кабмина поймали на взятке

23 марта военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины в ходе проведения неотложных розыскных (следственных) действий во время получения неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США разоблачили очередного взяточника-госслужащего.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, госслужащий Г. был переведен на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Украины. В этот же день он был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, во время получения неправомерной выгоды.

Задержание проводилось в рамках досудебного расследования военной прокуратурой совместно со следователями следственного отдела Дарницкого Управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Установлено, что с целью собственного обогащения задержанный получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и наложение ареста на его имущество.

Отметим, что любые незаконные проявления относительно имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров.

Справка.

Ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды, – караются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет».

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