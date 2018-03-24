Дунай вышел из берегов. Жители Вилково страдают от наводнения

Полиция Одесской области оказывает помощь жителям г. Вилково, которые страдают от наводнения. Правоохранители патрулируют улицы города Вилково и следят за правопорядком. Внимание полицейских, в первую очередь, сосредоточено на недопущении мародерства и оказании помощи всем, кто в ней нуждается.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Со вчерашнего дня, 23 марта, из-за таяния снега и значительные осадки вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов. В плену холодной водной стихии оказались жители прибрежной зоны Вилково Килийского района Одесской области.

На помощь местным жителям приехали сводные отряды полиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Фото: Вилковский ОТГ

Сотрудники Национальной полиции готовы приступить к эвакуации горожан, недопущение мародерства и сохранности их имущества. Ведется постоянный мониторинг ситуации на территории подтопления, по его результатам будут приниматься соответствующие решения относительно дальнейших действий правоохранителей.

Фото: Вилковский ОТГ

«Сейчас личный состав обеспечивает охрану публичного порядка около объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации. Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано. Правоохранители готовы к осложнению ситуации и в случае необходимости будут оказывать помощь пострадавшим от наводнения», – отметил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По данным Укргидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья – разрушение и очистка ото льда.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 24 – 26 марта на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8 час. 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

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