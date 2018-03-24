Дунай вышел из берегов. Жители Вилково страдают от наводнения

Полиция Одесской области оказывает помощь жителям г. Вилково, которые страдают от наводнения. Правоохранители патрулируют улицы города Вилково и следят за правопорядком. Внимание полицейских, в первую очередь, сосредоточено на недопущении мародерства и оказании помощи всем, кто в ней нуждается.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Со вчерашнего дня, 23 марта, из-за таяния снега и значительные осадки вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов. В плену холодной водной стихии оказались жители прибрежной зоны Вилково Килийского района Одесской области.
На помощь местным жителям приехали сводные отряды полиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Сотрудники Национальной полиции готовы приступить к эвакуации горожан, недопущение мародерства и сохранности их имущества. Ведется постоянный мониторинг ситуации на территории подтопления, по его результатам будут приниматься соответствующие решения относительно дальнейших действий правоохранителей.
«Сейчас личный состав обеспечивает охрану публичного порядка около объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации. Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано. Правоохранители готовы к осложнению ситуации и в случае необходимости будут оказывать помощь пострадавшим от наводнения», – отметил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
По данным Укргидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья – разрушение и очистка ото льда.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 24 – 26 марта на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8 час. 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.
С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.