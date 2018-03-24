Час Земли: украинцев призывают на час выключить свет

Сегодня мировое сообщество проводит акцию «Час Земли», которая ежегодно в последнюю субботу марта объединяет всех, кому небезразлично будущее планеты.

В 20:30 миллионы людей по всему миру на час символически выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательства заботиться о природе каждый день, сообщает Укринформ.

«Час Земли» стартовал в Сиднее (Австралия) в 2007 году, тогда более 2 млн частных домов и организаций одновременно выключили свет на один час. Уже через год к этой инициативе присоединились более 100 миллионов людей в 35 странах мира.

Вместе с тем, уже традиционно это событие сопровождается выключением света и подсветки и нескольких сооружений мирового значения, как Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, Триумфальной арки в Париже, Оперного театра в Сиднее и т.п. В 2017 году более 12 тысяч местных и национальных выдающихся сооружений выключили свет во время Часа Земли.

Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году, в том году к Часу Земли присоединились 16 городов и городков. В 2017 году уже более 75 городов нашей страны вместе со столицей присоединились к мировому сообществу, выключив свет на известных сооружениях и призвав жителей к активным действиям за будущее Земли. Среди известных украинских сооружений и памятников, которые оказались на один час в темноте – Крещатик, Софийский и Михайловский соборы, Киево-Печерская лавра в Киеве, Театр оперы и балета в Одессе, Свято-Успенский собор в Полтаве, Тернопольский и Луцкий замки и многие другие.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.