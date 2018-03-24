Американские и российские астронавты прибыли на МКС

Космический корабль «Союз» с двумя американскими астронавтами и российским космонавтом на борту 23 марта вечером пристыковался к Международной космической станции.

За два дня до этого космический корабль стартовал с российского космического комплекса космодрома «Байконур» в Казахстане.

Астронавты НАСА Дрю Фойстел и Рикки Арнольд, а также российский космонавт Олег Артемьев присоединятся к Антону Шкаплерову из «Роскосмоса», Скотту Тинглу из НАСА и Норисиге Каанаи (Японское агентство аэрокосмических исследований).

Новая команда планирует провести около пяти месяцев на космической станции, передает Радио Свобода.

Артемьев взял футбольный мяч на МКС, ожидая, что он будет использован во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится 14 июня в Москве.

Планируется, что космонавт Антон Шкаплеров привезет мяч на Землю, когда он вернется за две недели до матча.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.