150 кг янтаря украинец пытался вывезти в Польшу

Вчера большую партию «солнечного» камня задержали пограничники Мостиского отряда совместно с работниками таможни на украинско-польской границе.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, украинец планировал вывезти в Польшу почти 150 килограммов янтаря. Чтобы скрыть камни, он запихнул их в полости своего автомобиля.

Государственную границу житель Львовщины пересекал микроавтобусом «Мерседес» через пункт пропуска «Смильница». Совместная обзорная группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя.

Фото: Госпогранслужба

Всего в автомобиле обнаружили 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем. В них находилось 148 килограммов камней желто-коричневого цвета различного размера.

Сейчас находка и автомобиль изъяты. Сумма оценки камней будет установлена после проведения экспертизы.

Отметим, что с начала года сотрудники Госпогранслужбы уже помешали перемещению через границу 185 кг необработанного янтаря.

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