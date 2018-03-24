150 кг янтаря украинец пытался вывезти в Польшу

Вчера большую партию «солнечного» камня задержали пограничники Мостиского отряда совместно с работниками таможни на украинско-польской границе.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, украинец планировал вывезти в Польшу почти 150 килограммов янтаря. Чтобы скрыть камни, он запихнул их в полости своего автомобиля.
Государственную границу житель Львовщины пересекал микроавтобусом «Мерседес» через пункт пропуска «Смильница». Совместная обзорная группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя.
Всего в автомобиле обнаружили 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем. В них находилось 148 килограммов камней желто-коричневого цвета различного размера.
Сейчас находка и автомобиль изъяты. Сумма оценки камней будет установлена после проведения экспертизы.
Отметим, что с начала года сотрудники Госпогранслужбы уже помешали перемещению через границу 185 кг необработанного янтаря.