«Золотом» паралимпийцу Тарасу Радю подарят квартиру в Тернополе

Самому младшему спортсмену сборной Украины на Паралимпиаде-2018 Тарасу Радю, завоевавшему золотую медаль, подарят квартиру в Тернополе.

Об этом сообщил во время встречи со спортсменом городской голова Сергей Надал, информирует собкор ИA ZIK.

«Спасибо, что представляешь наш город. Спасибо родителям за поддержку. Мне приятно, что Тарас является одним из тех двадцати тернопольских спортсменов, которые получают стипендию городского совета. Это признак того, что мы на правильном пути, это хороший стимул. После такой победы стоит говорить о более значительной награде. Квартира будет заслуженной наградой для Тараса», – сказал Надал.

Приветствовали спортсмена и глава Тернопольской ОГА Степан Барна и председатель облсовета Виктор Овчарук.

Тарас пришел с тренером и со своими родителями. Для них такой подарок оказался приятной неожиданностью.

«Не знаю, что рассказывать. Спрашивайте что-то. Хотелось, конечно, взять медаль, и не одну. Я очень рад, что выиграл золото. Это очень приятно, если честно. Победу посвятил всем, кто поддерживал меня и болел за меня», – рассказал паралимпиец.

Тарас Радь – воспитанник тернопольского «Инваспорта», мастер спорта Украины по биатлону международного класса. Сейчас учится на факультете физического воспитания в университете Тернополя.

Тарасу – 18 лет, пять лет назад он потерял ногу. Однако, после травмы начал активно заниматься спортом и даже протез не помешал ему получить высокую награду.

«Участие в паралимпийской сборной за три года тренировок – это для нас нечто невероятное, что после травмы он так стремительно дошел до этого. Вспоминаю те первые разы, когда становился на костыли после операции и говорил: «Я не смогу». Мы с мужем всегда говорили – ты сильный, ты сможешь. Поставил себе цель – и так и идет», – рассказала мама спортсмена Наталья.

Самому младшему «золотом» паралимпийцу Тарасу Радю подарят квартиру в Тернополе

Напомним, сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые состоялись в Пхенчхане (Республика Корея).

Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

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