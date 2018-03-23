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пятница, 23 марта, 2018, 13:11 Политика
ZIK презентует «Гараж»

В весеннем сезоне телеканал ZIK запускает развлекательно-музыкальную программу «Гараж» – неординарный проект о новой украинской музыке.

«Гараж» – уникальный проект, направленный на встречи с успешными артистами, а также молодыми исполнителями или группами, которые недавно начали свой путь в мире музыки. Формат программы – непринужденное интервью, во время которого ведущий общается с гостями об их творчестве, первые шаги в музыке, достижения и трудности.

Изюминка «Гаража» – саунд-чеки и джем-сейшены, которые будут выполнять гости студии непосредственно в эфире программы.

Ведущим премьерного проекта ZIK станет известный MC Герман Дутковски.

Герман Дутковські
Герман Дутковские

«Герман не просто разбирается в музыкальной индустрии, он живет в этой среде. Поэтому проект должен получиться довольно пикантным, и раскроет личные истории украинских селебрети», – комментирует креативный продюсер телеканала ZIK Александр Авшаров.

Поэтому встречайте «Гараж» на ZIK уже в эту субботу, 24 марта, в 22:30.

Справка.

Герман Дутковски, 26 лет, родился и вырос в Запорожье. Окончил факультет экономики и управления Запорожской государственной инженерной академии по специальности «менеджмент и администрирование».

Со школьных лет увлекался музыкой различных направлений и жанров, а также всем, что связано с этой сферой.

Одно слово, будущий ведущий был настоящим аудиофилом: когда его сверстники тайком от родителей зачитывались комиксами под одеялом, Герман заслушивался блюзом и рок-н-роллом 60-х, верил в Святого Николая и Оззи Осборна, а порой даже сверял свои творческие амбиции музыкальному плееру. И никогда не мог жить без музыки, а без администрирования – мог! Как говорят, «выбор очевиден».

К тому же, менеджмент не слишком способствовал личностному развитию юноши. Поэтому, как и все амбициозные менеджеры, которые жаждут творчества, Герман решил, что офисный стиль мало ему импонирует (а точнее – вообще не импонирует), и решил объединять любовь к музыке и умение координировать большое количество людей, – но уже со сцены и в роли МС.

Последние несколько лет Герман был и остается голосом различных шумных вечеринок и проектов, крупных музыкальных и спортивных фестивалей на территории Украины и за ее пределами.

Недавно Герман был ведущим программы «Разговор» на телеканале «ТВ5», но этот проект не был полностью ориентирован на сферу музыки. В то же время перспективный ведущий понял, что он испытывает нехватку живого общения и интересной информации о том, чем живут успешные перформеры и как это – быть известным певцом или музыкальным ансамблем.

Заинтересовавшись этой сферой, он решил узнать и рассказать зрителям самые необычные и сочные истории из жизни людей, которые неразрывно соединились с музыкой.
Телеканал ZIKмузыка
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2018-03-23 15:18 :06