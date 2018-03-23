Записи «прослушки» Холодницкого – у Генпрокурора

Материалы дела о прослушке руководителя САП Назара Холодницкого находятся у генпрокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Дело находится у Луценко», – сообщил источник.
По его словам, заявление в связи с обнаружением «жучка» также у генпрокурора.
Напомним, НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
Ранее сообщалось, руководитель САП Назар Холодницкий заявляет, что о своей отставке узнал из СМИ. Одновременно прокурор подтверждает обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на то, что применяется для скрытого прослушивания.