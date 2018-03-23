Залежи морской соли – ключ к пониманию, как менялась атмосфера Земли, – исследование

Древние кристаллизированные залежи соли, которым примерно 2 млрд лет, представляют ключ к пониманию того, как на Земле стало больше кислорода для поддержания жизни.

Залежи морской соли, добытые с глубины 2 км в России, свидетельствуют о том, что Кислородная катастрофа, которая случилась около 2,3 млрд лет назад, сыграла гораздо большее значение, чем считалось ранее, – информирует издание International Business Times.

Древние кристаллизированные залежи соли были остатком древней, испаренной морской воды. Хотя такие образцы, как правило, легко растворяются и со временем вымоются, в этом случае морская соль чрезвычайно хорошо сохранилась. Согласно новому исследованию, проведенному международной группой исследователей, эти доисторические залежи составляют «беспрецедентный» ключ к разгадке атмосферы Земли и ее океанов примерно 2 млрд лет назад.

Добытые породы соли являются своеобразными месторождениями минералов, которые содержат, на удивление, огромное количество сульфата. По мнению исследователей, он – основной показатель тогдашнего увеличение производства кислорода, ведь сульфат образуется тогда, при взаимодействии сера с кислородом.

«Это – самое большое доказательство того, что древняя морская вода имела высокую концентрацию сульфатов и их уровень достигал минимум 30% современного океанического содержания», – сказал Айво Лепланд, исследователь Геологической службы Норвегии. «Это гораздо выше, чем считалось ранее, поэтому следует переосмыслить масштаб окисления атмосферно-океанической системы Земли 2 млрд древности».

По данным экспертов по геологии, кислород появился в атмосфере Земли примерно 2,4-2,3 млрд. лет назад. Исследователи считают, что возникновение кислорода было вызвано цианобактерями, способными к фотосинтезу. Однако до сих пор ученые все еще размышляли над тем, была ли эта эскалация уровня кислорода постепенным процессом, длившимся миллионы лет, или более быстротечным событием.

По мнению Джона Хиггинса, доцента геотехнических наук в Принстонском университете, США, уникальные свойства найденных образцов бесценны, т.к. могут помочь исследователям воссоздать более четкую картину событий, произошедших после Кислородной катастрофы.

«Это довольно особый класс геологических отложений», – пояснил Хиггинс. «Было немало споров относительно того, связана ли кислородная катастрофа с увеличением и уменьшением различных химических сигналов, представляла собой значительное изменение в производстве кислорода или была просто перейденной чертой. Суть заключается в том, что этот документ свидетельствует о том, что окисление Земли в рассматриваемый период времени предусматривала значительное производство кислорода».

Ожидается, что новое исследование поможет ученым разработать новые модели, которые смогут лучше объяснить события, которые разворачивались после Кислородной катастрофы. «Возможно, произошли важные изменения в циклах обратной связи на суше или в океанах или проиошло значительное увеличение производства кислорода микробами, но в любом случае это было гораздо более драматично, чем мы представляли раньше», – сказала Клара Блеттлер, научный сотрудник Принстонского университета.

Новое исследование было опубликовано в журнале Science 22 марта.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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