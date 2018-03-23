live
Aнонси
Спецрепортаж
Спецрепортаж "Кортеж" Дивіться 23.03.18, о 21:30
23 марта, пятница
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 14:12 Общество
Закрыть УПЦ МП не можем: с отдельными ее людьми должна бороться СБУ, – Маринович

Диссидент и вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович считает, что закрывать Церковь Московского патриархата в Украине нельзя – это тоталитарная практика. Однако, если ее представители сотрудничают с ФСБ, то этим должна заниматься СБУ на основе Уголовного кодекса. То есть – все должно быть согласно закону.

Об этом Мирослав Маринович рассказал в большом интервью для Укринформа.

«Я буду оппонировать всем версиям о том, что надо закрыть Церковь Московского патриархата. То, что ее руководство находится за границей Украины, напоминает мне логику Сталина – он именно из-за этого закрыл Украинскую греко-католическую церковь», – утверждает господин Маринович.

Он отмечает, что в Украине есть прихожане этой Церкви, которые не представляют никакой угрозы для государства. А уж, если отдельные ее представители сотрудничают с ФСБ, то для наказания есть обычное законодательство, которое квалифицирует такие действия».

Господина Мариновича возмутила ситуация с отказом священника УПЦ МП похоронить 2-летнего мальчика в Запорожье, т.к. его крестили в другой церкви. По его словам, каждая церковь имеет свои нормы, но она никоим образом не должна «исключать заповеди Божьи».

«Вот и ответ. Запорожский священник оказался в ситуации, где должен был проявить любовь к человеку, а он эту главную заповедь Христа фактически перечеркнул какими-то предписаниями. И это ужасно возмущает и ужасно расстраивает», – говорит Мирослав Маринович.

По мнению диссидента, возмутительная ситуация сегодня происходит и в России. Владимир Путин проводит дьявольскую работу по всему миру. И Запад до сих пор не нашел ответа, как этому противостоять.

«Его прямая установка – разрушайте все, что можете! Не разрушайте так, чтобы потом получилось что-то другое. Просто разрушайте, разрушайте, разрушайте!.. Мы видим, как пробуксовывает Запад в своем сопротивлению этому. Чтобы дать достойный отпор Путину, надо перечеркнуть все достижения западной цивилизации, уподобиться ему, и только тогда ты сможешь адекватно ответить на его атаку. А Запад себе того позволить не может, и я этого не хотел бы», – добавляет господин Маринович.

По его мнению, должна быть определенная противовес такой «дьявольской силе». И найти ее можно в «золотой середине» между свободой слова и уподобление диктатуре.

«Есть две крайности: или утверждать, что свобода слова превыше всего, или же ее нивелировать и уподобиться диктаторам. Я – не сторонник ни одной из них, нужно найти «золотую середину». И это – возможно, что ярко демонстрирует опыт Израиля. Это страна, которая постоянно находится в условиях войны, и ей несмотря на все удается сохранять природу демократии. Их главный принцип – подконтрольное ограничение свободы слова допустимо для сохранения определенного баланса в государстве».

Кроме того, господин Маринович убежден, что Украина должна стремиться к Западу, но не должна его во всем догонять. Потому, вместе с пониманием «кодов» современных цивилизаций и адаптацией положительных тенденций, можем «проглотить» негативные вещи.

«Запад – не является святой и безгрешный. Скажем, там все мощнее становятся стремление поставить мир на новую нравственную основу, навязать новую глобальную этику (как они это называют), которая не имеет ничего общего с религией. А мы уже переживали систему, которая хотела «разрушить все до основанья, а затем...» построить счастливую жизнь. Не получилось.»

«Мы должны действовать так, как французы. Какова их логика? Франция четко понимает свою специализацию в нынешнем мире. И если она видит свой шанс – она им пользуется на 100%. А там, где шансов нет, – спокойно перенимает у других. Такого сознания нам нужно было бы научиться. Нам надо понять, где наши перспективы, где мы имеем нечто такое, на что мы можем опереться. А оно есть, оно на самом деле есть».

Кроме того, в стремлении к современным цивилизациям есть и другие негативные моменты. Среди людей фатально падает способность к коммуникации – все превращается в обмен «эсэмэсками», находясь в одной комнате.

«Видно, как молодые люди теряются в живом общении, потому что они не привыкли к такому. Они имеют барьеры, имеют комплексы, они закрыты. Вот вам и вывод: да, нам нужно идти в информационную эпоху, но мы должны понимать, какую цену мы за это платим и будем платить дальше».

Поделился своими мыслями диссидент и о моральных авторитетах украинцев. По его мнению, после ухода Блаженнейшего Любомира Гузара «ушел эпицентр, который притягивал нас всех». На его место есть новые авторитеты, но люди не всегда готовы их принимать и понимать.

«Люди бросаются от одной идеи к другой, все хотят немедленного успеха, немедленного положительного результата. А моральное лидерство предполагает несколько другое, внимание на мгновенном не акцентируется. Оно иногда видит стратегию, согласно которой можно даже проиграть битву, но выиграть войну. Говорится и о необходимости жертвовать чем-то, но людям не хочется этого. И поэтому возникает диссонанс между тем, что могли бы сказать моральные лидеры, и тем, чего хочет услышать общество», – отметил Мирослав Маринович.
Мирослав МариновичУПЦ МПмирУкраина
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 15:17 :46