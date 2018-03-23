Закрыть УПЦ МП не можем: с отдельными ее людьми должна бороться СБУ, – Маринович

Диссидент и вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович считает, что закрывать Церковь Московского патриархата в Украине нельзя – это тоталитарная практика. Однако, если ее представители сотрудничают с ФСБ, то этим должна заниматься СБУ на основе Уголовного кодекса. То есть – все должно быть согласно закону.

Об этом Мирослав Маринович рассказал в большом интервью для Укринформа.

«Я буду оппонировать всем версиям о том, что надо закрыть Церковь Московского патриархата. То, что ее руководство находится за границей Украины, напоминает мне логику Сталина – он именно из-за этого закрыл Украинскую греко-католическую церковь», – утверждает господин Маринович.

Он отмечает, что в Украине есть прихожане этой Церкви, которые не представляют никакой угрозы для государства. А уж, если отдельные ее представители сотрудничают с ФСБ, то для наказания есть обычное законодательство, которое квалифицирует такие действия».

Господина Мариновича возмутила ситуация с отказом священника УПЦ МП похоронить 2-летнего мальчика в Запорожье, т.к. его крестили в другой церкви. По его словам, каждая церковь имеет свои нормы, но она никоим образом не должна «исключать заповеди Божьи».

«Вот и ответ. Запорожский священник оказался в ситуации, где должен был проявить любовь к человеку, а он эту главную заповедь Христа фактически перечеркнул какими-то предписаниями. И это ужасно возмущает и ужасно расстраивает», – говорит Мирослав Маринович.

По мнению диссидента, возмутительная ситуация сегодня происходит и в России. Владимир Путин проводит дьявольскую работу по всему миру. И Запад до сих пор не нашел ответа, как этому противостоять.

«Его прямая установка – разрушайте все, что можете! Не разрушайте так, чтобы потом получилось что-то другое. Просто разрушайте, разрушайте, разрушайте!.. Мы видим, как пробуксовывает Запад в своем сопротивлению этому. Чтобы дать достойный отпор Путину, надо перечеркнуть все достижения западной цивилизации, уподобиться ему, и только тогда ты сможешь адекватно ответить на его атаку. А Запад себе того позволить не может, и я этого не хотел бы», – добавляет господин Маринович.

По его мнению, должна быть определенная противовес такой «дьявольской силе». И найти ее можно в «золотой середине» между свободой слова и уподобление диктатуре.

«Есть две крайности: или утверждать, что свобода слова превыше всего, или же ее нивелировать и уподобиться диктаторам. Я – не сторонник ни одной из них, нужно найти «золотую середину». И это – возможно, что ярко демонстрирует опыт Израиля. Это страна, которая постоянно находится в условиях войны, и ей несмотря на все удается сохранять природу демократии. Их главный принцип – подконтрольное ограничение свободы слова допустимо для сохранения определенного баланса в государстве».

Кроме того, господин Маринович убежден, что Украина должна стремиться к Западу, но не должна его во всем догонять. Потому, вместе с пониманием «кодов» современных цивилизаций и адаптацией положительных тенденций, можем «проглотить» негативные вещи.

«Запад – не является святой и безгрешный. Скажем, там все мощнее становятся стремление поставить мир на новую нравственную основу, навязать новую глобальную этику (как они это называют), которая не имеет ничего общего с религией. А мы уже переживали систему, которая хотела «разрушить все до основанья, а затем...» построить счастливую жизнь. Не получилось.»

«Мы должны действовать так, как французы. Какова их логика? Франция четко понимает свою специализацию в нынешнем мире. И если она видит свой шанс – она им пользуется на 100%. А там, где шансов нет, – спокойно перенимает у других. Такого сознания нам нужно было бы научиться. Нам надо понять, где наши перспективы, где мы имеем нечто такое, на что мы можем опереться. А оно есть, оно на самом деле есть».

Кроме того, в стремлении к современным цивилизациям есть и другие негативные моменты. Среди людей фатально падает способность к коммуникации – все превращается в обмен «эсэмэсками», находясь в одной комнате.

«Видно, как молодые люди теряются в живом общении, потому что они не привыкли к такому. Они имеют барьеры, имеют комплексы, они закрыты. Вот вам и вывод: да, нам нужно идти в информационную эпоху, но мы должны понимать, какую цену мы за это платим и будем платить дальше».

Поделился своими мыслями диссидент и о моральных авторитетах украинцев. По его мнению, после ухода Блаженнейшего Любомира Гузара «ушел эпицентр, который притягивал нас всех». На его место есть новые авторитеты, но люди не всегда готовы их принимать и понимать.

«Люди бросаются от одной идеи к другой, все хотят немедленного успеха, немедленного положительного результата. А моральное лидерство предполагает несколько другое, внимание на мгновенном не акцентируется. Оно иногда видит стратегию, согласно которой можно даже проиграть битву, но выиграть войну. Говорится и о необходимости жертвовать чем-то, но людям не хочется этого. И поэтому возникает диссонанс между тем, что могли бы сказать моральные лидеры, и тем, чего хочет услышать общество», – отметил Мирослав Маринович.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.