Южанина: Планируем определить категорию лиц, которые бы платили еще меньше налог

Мы недавно говорили, в частности и с Президентом, что нам надо определить категорию лиц, которые бы платили еще меньше налог с оборота.

Об этом в эфире программы ДокаZ с Алексеем Шевчуком на телеканале ZIK заявила председатель комитета ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Гостья программы отметила, что для украинских предпринимателей 3 группы сегодня работает упрощенная система налогообложения.

«И никогда бы ни Президент, ни премьер, не согласились бы с таким шагом, чтобы эта упрощенная система налогообложения была «подавлена». Наоборот, мы недавно говорили, в частности и с Президентом, что, пожалуй, нам надо определить категорию лиц, которые бы платили еще меньше налог с оборота»,– отметила гостья программы.

Председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики говорит, что для того, чтобы уменьшить налог для предпринимателей, Украина может использовать опыт Грузии.

«В Грузии, например, предприниматель с доходом до 100 000 тысяч долларов в год уплачивает налог с оборота 1 %. Но четко контролируется государством, что это за предприниматель»,– отметила Южанина.

И для того, чтобы в Украине работала такая же система, по словам гостьи программы, необходимо, чтобы все наличные операции в Украине проходили фискализацию

«Вы понимаете, что до тех пор, пока люди будут говорить неправду относительно объема осуществленных ими операций, мы не сможем навести порядок. И для того, чтобы сделать в Украине более легкую систему налогообложения и учета, что очень важно для людей, нам надо обязательно фіскалізувати все учетные операции. Вот тогда, когда мы будем видеть, что это точно категория тех предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в пределах 5 миллионов, им можно будет оставить ставку в размере 5%», – добавила Нина Южанина.

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