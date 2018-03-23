Исполком разрешил строить на Сыхове спорткомплекс, где крыша будет служить лыжным спуском

Исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил ЛКП «Спортресурс» градостроительные условия и ограничения для возведения на Сыхове спортивного комплекса, в который город планирует инвестировать 200 миллионов гривен.

Как известно, спортивный комплекс на Сыхове планируют возвести между ТЦ «ВАМ», ТЦ «Интерсити» и парком Иоанна Павла II. Лучшее проектное предложение спортивного комплекса выбирали на всеукраинском архитектурном конкурсе. В нем победила киевская творческая архитектурная мастерская «Кудин».

Общая площадь комплекса составит 14,6 тыс. кв.м. Все залы будут иметь функцию трансформации: поля будут меняться в корты и наоборот. В нижней части комплекса будет размещен бассейн для тренировок команд по водному поло, а на крыше здания проектанты запланировали спуск для занятий горнолыжным спортом.

Ориентировочная стоимость спорткомплекса – 200 млн грн.

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