Игрок «Карпат» Кристиан Эрбес: «Как только приехал, – страдал от львовских морозов»

Воспитанник «Бока Хуниорс» Кристиан Эрбес, сыгравший за «бостерос» более 150-ти матчей, а с недавних пор ставший футболистом львовских «Карпат», в выездном поединке в Александрии в минувшее воскресенье открыл счет своей клубной статистике. Кристиан Эрбес вышел на поле в стартовой команде Олега Бойчишина и запомнился игрой в организации атаки и обороны «зелено-белых».

Информационный центр ФК «Карпаты» пообщался с аргентинцем, который рассказал об адаптации в команде и будущих планах во львовском клубе.

– Ты больше месяца находишься в Львове, уже привык к украинским погодным реалиям?

– Это остается для меня чем-то новым. Признаюсь, немного непривычно заниматься в таких условиях. Однако понемногу привыкаю. Сейчас погода улучшилась, ведь, как только я приехал в Украину было 18 градусов с отметкой минус. Тогда я страдал гораздо больше (улыбается). Температура поднялась и я чувствую себя намного лучше.

– Новой для тебя стала не только погода, но и команда, чемпионат. Как проходит адаптация в коллективе?

– На предсезонных сборах было сложно привыкнуть к новой команде. Сейчас чувствую себя комфортно. Все ребята дружелюбные, общительные. С общением тоже не возникает никаких проблем, ведь в «Карпатах» много игроков, которые общаются на испанском. Также понемногу изучаю украинские слова, чтобы хорошо понимать всех партнеров по команде.

– В прошлое воскресенье ты дебютировал за «Карпаты». Видимо, с нетерпением ждал этого момента...

– У меня только положительные эмоции, ведь я приехал во Львов, чтобы играть, проявить себя и прогрессировать вместе с командой. Уверен, мы сможем выйти из этой неприятной ситуации и в будущем демонстрировать качественный футбол.

– Каких целей хочешь достичь будучи игроком львовских «Карпат»?

– В первую очередь, играть и помочь команде преодолеть все невзгоды. О будущем можно будет говорить где-то через полгода.

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