Японские хакеры похитили криптовалюты на $ 6,3 миллионов

Хакеры похитили в Японии в 2017 году криптовалюты на сумму 662,4 млн иен ($ 6,3 млн), осуществив 149 краж.

По данным полиции страны, всего в прошлом году произошло 149 краж криптовалюты путем компьютерного взлома, – сообщает «Слово и Дело».

Чаще всего злоумышленники получали прямой доступ в виртуальные «кошельки» с помощью кражи логина и пароля.

Пока крупнейшим в мире преступлением такого типа остается похищение криптовалюты NEM на 58 млрд иен (около $ 548 млн) с японской биржи Coincheck. Следователи полагают, что вирус попал в систему через электронную почту.

С февраля в Японии проходят масштабные проверки всех криптовалютных бирж.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.