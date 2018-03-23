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пятница, 23 марта, 2018, 8:42 Мир
Японские хакеры похитили криптовалюты на $ 6,3 миллионов

Хакеры похитили в Японии в 2017 году криптовалюты на сумму 662,4 млн иен ($ 6,3 млн), осуществив 149 краж.

По данным полиции страны, всего в прошлом году произошло 149 краж криптовалюты путем компьютерного взлома, – сообщает «Слово и Дело».

Хакери викрали в Японії в 2017 році криптовалюту на суму 662,4 млн єн ($ 6,3 млн), здійснивши 149 крадіжок.

Чаще всего злоумышленники получали прямой доступ в виртуальные «кошельки» с помощью кражи логина и пароля.

Пока крупнейшим в мире преступлением такого типа остается похищение криптовалюты NEM на 58 млрд иен (около $ 548 млн) с японской биржи Coincheck. Следователи полагают, что вирус попал в систему через электронную почту.

С февраля в Японии проходят масштабные проверки всех криптовалютных бирж.

 
Японияхакерыкриптовалюта
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2018-03-23 08:51 :36