Яд, использованный против Скрипаля, может привести к его умственной недееспособности

Токсин военного класса, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, может привести к их умственной недееспособности.
Об этом заявил британский судья, который выдал следствию разрешение на отбор образцов крови у пострадавших, пишет «Украинская правда».
Лондонский суд разрешил взять образцы крови у Скрипалей для изучения инспекторами химического оружия, чтобы подтвердить вывод британской исследовательской лаборатории Портон-Дауна, которая идентифицировала химическое вещество как часть группы «Новичок».
Лечащий врач Скрипалей, сообщил, что они находятся под мощными успокаивающими и неспособны общаться, и невозможно оценить, когда и в какой степени они смогут восстановить умственные способности.
«Точный эффект воздействия на их долгосрочное здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их умственные способности могут быть нарушены до неизвестной и до сих пор неустановленной степени», – сказал судья Дэвид Уильямс.