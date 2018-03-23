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пятница, 23 марта, 2018, 9:38 Мир
Яд, использованный против Скрипаля, может привести к его умственной недееспособности

Токсин военного класса, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, может привести к их умственной недееспособности.

Об этом заявил британский судья, который выдал следствию разрешение на отбор образцов крови у пострадавших, пишет «Украинская правда».

Лондонский суд разрешил взять образцы крови у Скрипалей для изучения инспекторами химического оружия, чтобы подтвердить вывод британской исследовательской лаборатории Портон-Дауна, которая идентифицировала химическое вещество как часть группы «Новичок».

Лечащий врач Скрипалей, сообщил, что они находятся под мощными успокаивающими и неспособны общаться, и невозможно оценить, когда и в какой степени они смогут восстановить умственные способности.

«Точный эффект воздействия на их долгосрочное здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их умственные способности могут быть нарушены до неизвестной и до сих пор неустановленной степени», – сказал судья Дэвид Уильямс.
РоссияВеликобританияотравленияСергей Скрипальгаз Новичок
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2018-03-23 12:18 :35