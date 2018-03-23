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пятница, 23 марта, 2018, 18:58 Политика
Вятрович спрогнозировал события сериала «Пуля-дура» в российском эфире

Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович описал возможный сюжет сериала «Пуля-дура» с Надеждой Савченко в российском эфире.

Об этом В.Вятрович написал в Фейсбуке.

«Сериал «Пуля со смещенным центром» («Пуля-дура» в российском эфире). В следующих сезонах: в России начинается масштабная информационная кампания «Free Savchenko»; Украина под давлением международной общественности освобождает Надю и возвращает ее в РФ; там она получает звание героя, становится депутатом и начинает подготовку теракта в Госдуме.

P. S. Несмотря на забавный сюжет, сериал не относят к комедийным в связи с возможными в нем кровавыми сценами», – написал В.Вятрович.

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РоссияНадежда СавченкоВладимир Вятрович
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2018-03-23 21:06 :18