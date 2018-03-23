live
Aнонси
Спецрепортаж
Спецрепортаж "Кортеж" Дивіться 23.03.18, о 21:30
23 марта, пятница
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 19:53 Общество
Все первоклассники 2018 года будут учиться с конструктами LEGO, – Гриневич

Все первоклассники, которые пойдут в школу в 2018 году, получат бесплатные наборы LEGO. Методика обучения с конструкторами поможет учащимся тренировать память, развивать моторику и творчески мыслить.

Как сообщает пресс-служба МОН, Меморандум о взаимопонимании подписали Министерство образования и науки Украины и The LEGO Foundation.

Согласно меморандуму, The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами учеников всех первых классов (около 17 тысяч школ со всей Украины) в течение 2018-2019 года. Компания также поможет педагогам овладеть методикой для эффективного использования конструкторов в обучении.

«Мы ценим помощь The LEGO Foundation, поскольку это материалы, которые помогут детям из каждой украинской школы осваивать материал интерактивно, интересно и наглядно. При этом учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения, стимулировать детей к обучению более интересным и подобающим для этой возрастной группы способом. Эти наборы получат все украинские школы. Это будут школы и в больших городах, и в маленьких городках; и в центральной Украине, и в горных районах западной Украины, и на линии соприкосновения на Востоке. Это очень серьезная помощь для нас», – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, первый грузовик с наборами LEGO для 100 школ выехал из Дании 20 марта 2018 года, в Украину он должна прибыть до конца марта.

«В принципе, большинство наборов должны быть к 1 сентября, но доставки будут осуществляться и в течение учебного года – это связано с производственными возможностями. Реальность всегда несовершенна, особенно когда планируешь обеспечить все первые классы почти 17 тыс школ», – написала министр в Facebook.
образованиедетиЛилия Гриневич
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 21:05 :44