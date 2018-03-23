Все первоклассники 2018 года будут учиться с конструктами LEGO, – Гриневич

Все первоклассники, которые пойдут в школу в 2018 году, получат бесплатные наборы LEGO. Методика обучения с конструкторами поможет учащимся тренировать память, развивать моторику и творчески мыслить.

Как сообщает пресс-служба МОН, Меморандум о взаимопонимании подписали Министерство образования и науки Украины и The LEGO Foundation.

Согласно меморандуму, The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами учеников всех первых классов (около 17 тысяч школ со всей Украины) в течение 2018-2019 года. Компания также поможет педагогам овладеть методикой для эффективного использования конструкторов в обучении.

«Мы ценим помощь The LEGO Foundation, поскольку это материалы, которые помогут детям из каждой украинской школы осваивать материал интерактивно, интересно и наглядно. При этом учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения, стимулировать детей к обучению более интересным и подобающим для этой возрастной группы способом. Эти наборы получат все украинские школы. Это будут школы и в больших городах, и в маленьких городках; и в центральной Украине, и в горных районах западной Украины, и на линии соприкосновения на Востоке. Это очень серьезная помощь для нас», – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, первый грузовик с наборами LEGO для 100 школ выехал из Дании 20 марта 2018 года, в Украину он должна прибыть до конца марта.

«В принципе, большинство наборов должны быть к 1 сентября, но доставки будут осуществляться и в течение учебного года – это связано с производственными возможностями. Реальность всегда несовершенна, особенно когда планируешь обеспечить все первые классы почти 17 тыс школ», – написала министр в Facebook.

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