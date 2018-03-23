Во Львове стартовала шестая международная выставка украинских и зарубежных вузов

Сегодня, 23 марта, во Львовском дворце искусств стартовала VI Международная выставка «Высшее образование – 2018». Это уникальная специализированная выставка украинских и зарубежных высших учебных заведений на территории Западной Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Международного образовательного центра.

Во время торжественного открытия с приветственным словом обратилась руководитель Выставки Мария Кандыба, которая отметила, что это мероприятие является отличной платформой между украинскими и европейскими партнерами. Также с приветственным словом обратился вице-президент Львовской торгово-промышленной палаты Владимир Коруд и главный специалист сектора развития образования Управления образования Департамента гуманитарной политики львовского ГОРСОВЕТА Ольга Браницкая. Она, в частности, обратила внимание на правильность использования полученных знаний: «Мир принадлежит тем, кто не просто приобретает знания, а умеет их трансформировать».

В этом году впервые партнером Выставки выступил Львовский городской центр занятости. Директор Центра, Олег Рисный, радушно приветствовал участников. Заключительное приветственное слово сказала руководитель международных связей Агентства развития Вроцлавской агломерации Мирослава Лебедь, подчеркнув, что только живое общение поможет сделать правильный выбор будущей профессии.

После приветственного слова состоялось вручение особых наград и благодарностей участникам Выставки. Образцовый ансамбль народного танца «Радужные бусы» Львовской СОШ №82 подготовил для открытия два танцевальных номера.

Напомним, что в этом году участие в выставке принимают около 50-ти вузов разнопрофильных специальностей из Украины и из-за рубежа. Выставка предназначена для учащихся-старшеклассников, родителей, абитуриентов, студентов и всех, кто хочет учиться и развиваться, и продлится до субботы, 24 марта.

Напоминаем, что Выставку организует Международный образовательный центр при поддержке Львовской Торгово-Промышленной Палаты, Управления образования Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета и Львовского городского центра занятости.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.