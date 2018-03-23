Во Львове пройдет заключительный этап Всеукраинских ученических олимпиад по двум иностранным языкам

С 25 по 30 марта будет проходить IV (заключительный) этап Всеукраинских ученических олимпиад по французскому и немецкому языкам.

Пройдут интеллектуальные соревнования в Коммунальном учреждении Львовского областного совета «Львовский областной институт последипломного педагогического образования, сообщили сегодня в пресс-службе Львовской ОГА.

В частности, участие в олимпиаде по французскому языку примут 116 школьников, по немецкому – 119.

Отметим, что победителей IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам в 2017/2018 учебном году определят уже в мае этого года, о чем Министерство образования и науки Украины издаст соответствующий приказ.

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