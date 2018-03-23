live
Aнонси
Спецрепортаж
Спецрепортаж "Кортеж" Дивіться 23.03.18, о 21:30
23 марта, пятница
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 15:12 Львов
Во Львове пройдет заключительный этап Всеукраинских ученических олимпиад по двум иностранным языкам

С 25 по 30 марта будет проходить IV (заключительный) этап Всеукраинских ученических олимпиад по французскому и немецкому языкам.

Пройдут интеллектуальные соревнования в Коммунальном учреждении Львовского областного совета «Львовский областной институт последипломного педагогического образования, сообщили сегодня в пресс-службе Львовской ОГА.

В частности, участие в олимпиаде по французскому языку примут 116 школьников, по немецкому – 119.

Отметим, что победителей IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам в 2017/2018 учебном году определят уже в мае этого года, о чем Министерство образования и науки Украины издаст соответствующий приказ.
образованиельвовязык
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 15:17 :03