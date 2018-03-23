Власть следует менять через выборы, – соавтор Конституции

Украине не стоит настраиваться на революцию, нужен только эволюционный путь. Есть большая надежда, что через выборы к власти придет человек, который начнет процесс восстановления конституционного правопорядка.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Прямым текстом» (в эфире телеканала ZIK) выразил политик, соавтор Конституции Украины Виктор Мусияка.

«Уже становится понятно, что нынешняя власть добывает свой срок. Но от этого нам не легче, ибо мы знаем, что остается еще целый год до президентских выборов. Возможно, в парламенте должен появиться конструктив относительно закона о выборах. Или конструктив может заключаться в том, что парламент просто должен уйти раньше», – подчеркнул Виктор Мусияка.

По его словам, люди не могут ждать, пока парламент не может принять этот законопроект уже полтора года.

«Ничего не произойдет, если не будет восстановления конституционного правопорядка. Если все идет в том же порядке, а я другого не вижу, не считаю, что нам нужно настраиваться на революции. Нам нужен эволюционный путь», – убежден политик.

Он выразил надежду, что к власти именно через выборы придет человек, который начнет процесс восстановления конституционного правопорядка.

«Он должна идти на президентские выборы именно с такой программой. О тех, чьи имена сейчас фигурируют среди перечня кандидатов, я говорить не хочу, т.к. не вижу среди них такого человека. Это должен быть человек, который понимает, что он будет делать, как и с кем он это будет делать», – отметил экс-нардеп.

По его словам, такой человек не должен говорить про энергетику, экономику и многое другое, достаточно лишь гарантирования конституционного правопорядка.

«Этому президенту на выполнение такого задания требуется дать максимум три года. После этого он должен начать процесс перехода к новому общественному договору», – подчеркнул соавтор украинской Конституции.

«Вы понимаете, что происходит? У нас есть год до президентских выборов и полтора до парламентских. Если все так и будет идти, то что произойдет за это время?» – спрашивает Мусияка.

По его мнению, если все так и останется, страна банально будет жить этапами от выборов и до выборов.

«Чтобы уберечься от этого, нужно работать с институтом гражданского общества для того, чтобы запустить процесс восстановления конституционного правопорядка», – убеждает политик.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.