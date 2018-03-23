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пятница, 23 марта, 2018, 14:34 Мир
Высланные из России британские дипломаты покинули посольство в Москве

Высланы из России британские дипломаты в пятницу покинули здание британского посольства в Москве.

Три микроавтобуса с дипломатами покинули территорию посольства, пишет «РИА Новости».

Остальные сотрудники посольства вышли во двор и проводили их аплодисментами. Во дворе было несколько десятков человек.

Как известно, Британия выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия утверждает, что обоих россиян отравили токсичным военным нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.
РоссияВеликобританиямеждународные отношения
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