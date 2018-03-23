В Японии не признают выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Япония считает проведенные 18 марта выборы президента России в оккупированном Крыму недействительными, говорится в заявлении на сайте посольства Японии в Украине.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами. Япония не признает незаконной аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, поэтому, соответственно, и не считает действительными проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации», – говорится в заявлении.

В России и в аннексированном ею Крыму 18 марта состоялось голосование на выборах президента. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов на полуострове.

19 марта президент Украины Петр Порошенко назвал результаты голосования, проведенного Россией в Крыму, – «ничтожными» и такими, которые «не будут иметь правовых последствий».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.