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пятница, 23 марта, 2018, 10:11 Политика
В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко

До Шевченковского районного суда города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко.

Об этом «Укринформу» сообщили в пресс-службе суда.

«Только что поступило представление, оно находится на регистрации», – сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт» в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать выживших».

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Народные депутаты исключили Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Сама Савченко, по информации СМИ, призывает украинцев к восстанию против власти и даже принесла в Верховную Раду оружие.

22 марта Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. За это решение проголосовал 291 депутат.
Надежда Савченкосуд
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