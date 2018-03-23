live
Aнонси
Спецрепортаж
Спецрепортаж "Кортеж" Дивіться 23.03.18, о 21:30
23 марта, пятница
Комунальна реформа
Комунальна реформа
24 марта, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
24 марта, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 23 марта, 2018, 18:45 Общество
В субботу состоится пробное ВНО по украинскому языку

В субботу, 24 марта, пройдет пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

«Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другому документу, удостоверяющему личность), приглашением. Адрес пункта тестирования указан в приглашении, размещенном в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра», – говорится в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание по другим предметам состоится 31 марта.

Как и в прошлом году, в этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 24 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и скачать карточку участника по украинскому языку и литературе можно будет 30 марта 2018 года, по другим учебным предметам – 6 апреля.
образованиеВНО
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-23 21:06 :33