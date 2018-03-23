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пятница, 23 марта, 2018, 19:07 Спорт
В программе ХХIV зимней Олимпиады-2022 может появиться новая биатлонная дисциплина

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит предложения международных федераций о включении новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022 до июльского заседания исполкома.

Результат пошуку зображень за запитом "Картинки Зимова Олімпіада-2022"

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил включить в программу Игр супермикст. В фигурном катании предложено провести соревнования по синхронному катанию. В шорт-треке может быть добавлена еще одна командная дисциплина.

Федерация санного спорта (FIL) предложила включить в программу Олимпиад еще шесть дисциплин – спринты у мужчин, женщин и в двойках, женские двойки, а также натурбан.

Относительно лыжных видов, то FIS предлагает включить соревнования в двоеборье у женщин, смешанный турнир по прыжкам с трамплина, биг-эйр в фристайле, параллельный слалом в горных лыжах, а также вернуть соревнования в параллельном слаломе у сноубордистов. Рассматриваются также и другие дисциплины во фристайле.

Пока не ясно, будут ли включены какие-то из перечисленных форматов в программу Пекина-2022 или их рассмотрение будет отложено до следующих Олимпиад.

 

 

 

 
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