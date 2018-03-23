В Польше многотысячные протесты против введения новых ограничений в отношении абортов

Тысячи людей присоединились к женской акции протеста в Варшаве и других польских городах в пятницу, протестуя против попытки консервативного правительства ввести новые ограничения в отношении абортов.

Об этом сообщает «Европейское правда».

В Варшаве протестующие вышли с плакатами: «свободный выбор» и «женщина является человеческим существом», а также скандируя лозунги с требованием свободы принятия решений в отношении деторождения.

Как известно, Польша имеет один из самых строгих законов об абортах в Европе, что допускает их только в случае, если беременность представляет риск для здоровья матери или является результатом изнасилования, инцеста или если плод деформирован.

Как известно, попытка полностью запретить аборты в 2016 году вызвала массовые акции протеста по всей стране – так называемые черные протесты, во время которых женщины были одеты в черное. Тогда митинги заставили правительство отказаться от этого плана.

Сообщается, что новый предложенный закон разрешает аборты в тех случаях, когда жизнь матери находится в опасности или когда беременность является следствием изнасилования.

Однако в проекте закона сказано, что запрещаются аборты, если плод безнадежно болен, ослаблен или с синдромом Дауна.

В Варшаве протестующие пришли к месту встречи влиятельных римо-католических епископов, которые призывают к дальнейшему усилению одного из самых жестких законов об абортах в Европе.

После этого они пошли маршем к парламенту, а позднее начали двигаться в штаб-квартиру правящей партии Ярослава Качиньского.

Комиссар по правам человека Совета Европы выразил обеспокоенность относительно планов Польши принять закон под названием «Стоп аборт», отметив, что это будет противоречить обязательствам Варшавы в соблюдении международного права в области защиты прав человека.

Отклонить законопроект также требуют комиссар ЕС по правам человека Нилс Мужниекс и эксперты ООН.

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