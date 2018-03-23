В Перемышлянском районе социальную помощь будут получать еще 16 малообеспеченных семей

Вчера, 22 марта, заместитель председателя Перемышлянской райгосадминистрации Иван Шалапский провел заседание комиссии относительно назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

В комиссию обращаются семьи, в которых воспитывается 3 и более детей, в составе которых есть инвалид, ребенок-инвалид или семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Заседание состоялось при участии лиц, обратившихся за помощью. Кроме рассмотрения представленных документов, члены комиссии имели возможность общаться с заявителями.

Было рассмотрено 24 заявления. В итоге, восьми лицам отказано в предоставлении помощи так как члены этих семей длительное время не трудоустроены.

Напомним, что в этом году районной комиссией по назначению государственной социальной помощи малообеспеченным семьям рассмотрено 614 заявлений, из которых 602 заявления было удовлетворено, а 12 заявителям отказано, – сообщил собкор IA ZIK со ссылкой на отдел организационной работы и информационной деятельности РГА.

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