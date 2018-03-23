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пятница, 23 марта, 2018, 21:20 События
В оккупированном Крыму «суд» арестовал активиста Мемедиминова

Крымскотатарский активист Нариман Мемедиминов арестован до 16 мая 2018 года.

Об этом сообщает «Неделя».

В оккупированном Крыму подконтрольный Москве Киевский районный суд Симферополя в пятницу, 23 марта, арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедиминова. Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов.

«Наримана Мемедиминова по ходатайству ФСБ арестовал до 16 мая 2018 года», – говорится в сообщении.
арестоккупированый КрымНариман Мемедиминов
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2018-03-23 23:15 :08