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пятница, 23 марта, 2018, 16:04 Регионы
В оккупированном Крыму осталось $5 млрд от украинских банков, – Порошенко в Луцке
Президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

На территории аннексированной Автономной республики Крым остались активы украинских банков на сумму 5 миллиардов долларов.

Об этом в Луцке заявил президент Петр Порошенко, – сообщил собкор ИA ZIK.

По словам Порошенко, за незаконную аннексию Крыма Украина потеряла 3,6% ВВП, 80% нефтегазоносных месторождений страны в Черноморском бассейне, 10% портового хозяйства.

«Одновременно нам перекрыли поставки энергоносителей – традиционная газовая петля», – заявил Порошенко.

Он также заявил, что на территории Крыма остались активы банков на 5 млрд долл. «Они остались там», – говорит глава государства.

«Страна не должна была остаться государством. Это не просто Харьковская или Днепровская народные республики, страна была готова расколоться пополам», – добавил Порошенко.
ЛуцкПетр Пороршенко
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2018-03-23 18:23 :39