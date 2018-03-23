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пятница, 23 марта, 2018, 0:48 Общество
В новой версии Google Chrome появится блокировка автоматического воспроизведения видео со звуком

Браузер Google Chrome начнет блокировать автовоспроизведение видео со звуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Фото: Google Chrome (facebook.com/TheBeta)

Браузер будет запускать такие ролики автоматически, только если звук не воспроизводится по умолчанию, или если пользователь будет взаимодействовать с сайтом. Изменения будут действовать начиная с версии Chrome 66, хотя были запланированы для версии Chrome 64, которая появилась в январе 2018 с возможностью отключать раздражающие веб-сайты, которые злоупотребляют видео с автовоспроизведением со звуком по умолчанию. Google отложил дополнительные изменения автозапуска в версии Chrome 66, но теперь они появляются в бета-каналах Chrome перед публичным выпуском следующего месяца.

 
видеоGoogle Chrome
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2018-03-23 02:28 :07