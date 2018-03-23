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пятница, 23 марта, 2018, 22:05 Мир
В NASA разработали систему космической передачи данных

Специалисты NASA и инженеры телекоммуникационного стартапа ATLAS Space Operations совместно разработали систему космической передачи данных, и сейчас активно ее тестируют.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на InternetUA.

Систему изобрели для решения проблемы передачи данных на Землю со спутников, которые передают сигнал только в радиусе действия наземной станции, а это довольно долго и не всегда удобно, особенно если речь идет о небольших спутники с довольно скромной функциональностью и возможностями.

Идея проекта заключается в том, что когда исследователям необходимо получить данные со спутника, они могли бы не ждать удобного случая, а вместо этого развернуть небольшой передатчик в нужном месте и передать информацию через него.

Система состоит из микрокомпьютера, который обеспечит сохранность данных при сбоях, и четырех антенн, вес каждой из которых не превышает пяти килограммов. Для работы ей необходимы лишь источник энергии и доступ в Интернет. Она способна в реальном времени обрабатывать сигналы сразу от нескольких небольших спутников и быстро настраиваться на работу всего за несколько минут после обращения к ней.

Если разработка проекта успешно завершится, такие передатчики станут недорогим и практичным решением, которое позволит хранить бэкапы и обеспечивать поддержку миссий, осуществляя дополнительную связь между космическими аппаратами и Землей.
NASAсистемапередача данных
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2018-03-23 23:13 :38