В «ЛНР» заявляют о возможности предоставить Савченко «политическое убежище»

Представитель боевиков самопровозглашенной «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что Надежде Савченко, которой вменяют подготовку терактов и государственного переворота, могут предоставить «политическом убежище» в самопровозглашенной «ЛНР».

Об этом он сказал российскому изданию «Московский комсомолец».

Дейнего заявил, что Савченко не координировала свои действия с боевиками. По его словам, «Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине».

«Если над Савченко нависнет угроза потерять свободу, она может обратиться в «ЛНР» за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос», – заявил он.

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко накануне заявил, что задержание Савченко – это «внутреннее дело Украины».

Напомним, 23 марта Савченко избирают меру пресечения в Шевченковском суде Киева. Во время заседания суда Савченко заявила о начале голодовки.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт» в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами будет добивать выживших».

По словам Луценко, она, якобы, вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Народные депутаты исключили Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Сама Савченко, по информации СМИ, призывает украинцев к восстанию против власти и даже пронесла в Верховную Раду оружие.

16 марта в Раду поступило представление ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

22 марта Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. За это решение проголосовал 291 депутат.

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