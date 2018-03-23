В «ЛНР» заявляют о возможности предоставить Савченко «политическое убежище»

Представитель боевиков самопровозглашенной «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что Надежде Савченко, которой вменяют подготовку терактов и государственного переворота, могут предоставить «политическом убежище» в самопровозглашенной «ЛНР».
Об этом он сказал российскому изданию «Московский комсомолец».
Дейнего заявил, что Савченко не координировала свои действия с боевиками. По его словам, «Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине».
«Если над Савченко нависнет угроза потерять свободу, она может обратиться в «ЛНР» за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос», – заявил он.
Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко накануне заявил, что задержание Савченко – это «внутреннее дело Украины».
Напомним, 23 марта Савченко избирают меру пресечения в Шевченковском суде Киева. Во время заседания суда Савченко заявила о начале голодовки.
15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт» в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами будет добивать выживших».
По словам Луценко, она, якобы, вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.
Народные депутаты исключили Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.
Сама Савченко, по информации СМИ, призывает украинцев к восстанию против власти и даже пронесла в Верховную Раду оружие.
16 марта в Раду поступило представление ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности.
22 марта Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. За это решение проголосовал 291 депутат.